Сушинский: «У «Авангарда» появился интересный рисунок игры»

Бывший хоккеист «Авангарда» Максим Сушинский высказался об игре омской команды в FONBET Чемпионате КХЛ.

«С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть. На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность. Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него», — приводит Legalbet слова Сушинского.

31-летний нападающий Наиль Якупов в 22 матчах за «ястребов» набрал 19 (11+8) очков.

«Авангард» (51 очко) занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.