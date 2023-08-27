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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мыслями о будущем вратаря ЦСКА Ивана Федотова после дисквалификации по решению ИИХФ.
«Шанс уехать у Федотова был и до этого, и сейчас есть. Но, я думаю, что есть обязательства перед ЦСКА и моральные принципы, поэтому Иван остается здесь. Лучше об этом спросить его самого и услышать об этом из первых уст. Федотов — один из лучших вратарей в лиге прямо сейчас. Он это доказывал. Как мы можем загубить такого игрока для России и для всего мира? Даже если он в дальнейшем не останется играть в России, все равно. Этот человек может поехать и прославлять нашу страну», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сушинского.
27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову выступать за ЦСКА в КХЛ до 2024 года, несмотря на одобрение заявки на хоккеиста.
В августе организация установила, что 26-летний вратарь нарушил контракт с «Филадельфией». ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон, а Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября.
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