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Сегодня, 18:29

Сушинский: «Для игроков из Восточной конференции график переживается тяжелее, в этом есть несправедливость»

Алина Савинова
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о сложности расписания команд из Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я согласен, что для игроков из Восточной конференции КХЛ игровой график переживается тяжелее. Каким-нибудь московским клубам в этом плане намного легче, в этом есть несправедливость. Возможно, КХЛ стоит сократить игры между командами из Западной и Восточной конференций до минимума», — цитирует Сушинского Sport24.

На данный момент лидером Восточной конференции является «Сибирь», которая набрала 73 очка в 57 матчах. Вторым идет «Ак Барс» с 71 очком в 56 встречах. «Автомобилист» замыкает тройку лидеров (70 очков в 55 играх).

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-28-sushinskiy-grafik-v-kkhl-tyazheleye-dlya-igrokov-iz-vostochnoy-konferentsii-eto-nespravedlivost
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
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