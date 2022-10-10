Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:39

Сушинский: «Квартальнов в «Авангарде?» Шума много, а побед не было»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении на пост главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
«Квартальнов в «Авангарде»? Пока шума много, а побед не было. Ничего за плечами нет. Если он поменяет свою систему хоккея, то, может, что-то и получится. Люди должны быть решающими, а не только те, которые бегают. Тогда шансы будут. Ну а так... Квартальнов — качественный тренер», — сказал Сушинский «СЭ».

Сегодня, 10 октября, «Авангард» объявил об увольнении главного тренера команды Дмитрия Рябыкина. Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец.

Позже «СЭ» стало известно, что следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс».

Максим Сушинский
Хоккей
ХК Авангард
2
0
Читайте также
Экс-игрока «Рубина» приговорили к полутора годам колонии за организацию казино в составе ОПГ
Клубы НХЛ поменялись русскими игроками. Какая судьба теперь ждет этих хоккеистов?
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В Сети показали карту взрывов на территории Украины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Квартальнов может возглавить «Авангард» после отставки Рябыкина

Бывший защитник «Металлурга» Кукконен заявил, что не осуждает оставшихся в КХЛ финнов