Сушинский: «Квартальнов в «Авангарде?» Шума много, а побед не было»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении на пост главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.

«Квартальнов в «Авангарде»? Пока шума много, а побед не было. Ничего за плечами нет. Если он поменяет свою систему хоккея, то, может, что-то и получится. Люди должны быть решающими, а не только те, которые бегают. Тогда шансы будут. Ну а так... Квартальнов — качественный тренер», — сказал Сушинский «СЭ».

Сегодня, 10 октября, «Авангард» объявил об увольнении главного тренера команды Дмитрия Рябыкина. Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец.

Позже «СЭ» стало известно, что следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс».