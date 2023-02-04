Сушинский: «Едва ли Радулов планировал выбить Зыкову все зубы. Предъявлять ему претензии не за что»

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об инциденте с участием нападающего СКА Валентина Зыкова и форварда «Ак Барса» Александра Радулова в матче КХЛ (7:4).

После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Радулов провел абсолютно чистый, хороший силовой прием. Считаю, предъявлять ему претензии не за что. Никакой грубости в его действиях не было. Обратите внимание, Александр не поднимал локоть и не совершал движений руками. Как катился, так и катился. Просто так вышло, что соперник чуть опустил голову и удар пришелся ему точно в верхнюю челюсть. Произошедшее можно назвать несчастным случаем. Едва ли Радулов планировал выбить ему все зубы. В хоккее в каждом матче проводят десятки силовых приемов — это норма», — цитирует Сушинского RT.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).