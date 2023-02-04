0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:34

Сушинский: «Едва ли Радулов планировал выбить Зыкову все зубы. Предъявлять ему претензии не за что»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об инциденте с участием нападающего СКА Валентина Зыкова и форварда «Ак Барса» Александра Радулова в матче КХЛ (7:4).

После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Радулов провел абсолютно чистый, хороший силовой прием. Считаю, предъявлять ему претензии не за что. Никакой грубости в его действиях не было. Обратите внимание, Александр не поднимал локоть и не совершал движений руками. Как катился, так и катился. Просто так вышло, что соперник чуть опустил голову и удар пришелся ему точно в верхнюю челюсть. Произошедшее можно назвать несчастным случаем. Едва ли Радулов планировал выбить ему все зубы. В хоккее в каждом матче проводят десятки силовых приемов — это норма», — цитирует Сушинского RT.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1106624-sushinskii-zykov-travma
Александр Радулов
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
1
0
Читайте также
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Торпедо» Дарьин: «Это был самый тяжелый матч в моей жизни»

Канарейкин рассказал, почему многие хоккеисты не любят играть в капах