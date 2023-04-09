Сушинский заявил, что судьбу серии «Ак Барс» — «Авангард» решили судьи

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результат пятого матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (3:2, ОТ).

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал. Может они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил. Но сезон для «Авангарда» я не считаю провальным. Сезон они провел хорошо, вернулись домой, порадовали болельщиков, но в финале Казань хотела победить больше», — приводит Sport24 слова Сушинского.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф КХЛ.