Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:38

Сушинский заявил, что судьбу серии «Ак Барс» — «Авангард» решили судьи

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результат пятого матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (3:2, ОТ).

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал. Может они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил. Но сезон для «Авангарда» я не считаю провальным. Сезон они провел хорошо, вернулись домой, порадовали болельщиков, но в финале Казань хотела победить больше», — приводит Sport24 слова Сушинского.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф КХЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-09-sushinskiy-ak-bars-pobedil-avangard-ne-sovsem-v-chestnoy-borbe-sudbu-serii-reshili-sudi
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
3
Обсудить
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Кравец объяснил поражение «Авангарда» от «Ак Барса» неудачей: «В очередной раз судьба отвернулась от нас»
«Ак Барс» спас матч с 0:2 и вышел в финал. Билялетдинов — снова герой Казани
Ги Буше может стать главным тренером «Авангарда»
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина
Александр Юдин: «Бросилась в глаза пассивность ЦСКА. Было видно, что игроки устали»
Федоров о поражении от СКА: «Хорошая игра, скорости у соперника сегодня были выше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина

Ги Буше может стать главным тренером «Авангарда»