Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:50

Сушко оценил новую клубную академию «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил новую клубную академию, которая будет работать с начала следующего сезона.

«Шикарный объект. Все компактно и удобно. В центре Москвы найти возможность пробежаться и позаниматься на открытой площадке — это дорогого стоит. Благодарны всем, кто участвовал в реализации этого проекта. Молодежь и первая команда вместе будут здесь тренироваться, будут соблюдаться традиции. Дети будут смотреть на то, как тренируется молодежка, а она — на первую команду. Одним словом — преемственность. «Динамо» будет базироваться на своем историческом месте, это важно для наших ветеранов. Для них это истинно динамовская территория. В плане истории это важный момент. В Минске такого мультифункционального объекта я не припомню. Все здесь могут найти себе применение», — приводит слова Сушко «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-sushko-o-novoj-akademii-dinamo-shikarny-j-ob-ekt-klub-budet-bazirovat-sya-na-svoem-istoricheskom-meste/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Динамо» надеется на положительное решение по гражданству Менелла

«Барыс» заключил контракт с чешским защитником Скленичкой