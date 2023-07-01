Сушко оценил новую клубную академию «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил новую клубную академию, которая будет работать с начала следующего сезона.

«Шикарный объект. Все компактно и удобно. В центре Москвы найти возможность пробежаться и позаниматься на открытой площадке — это дорогого стоит. Благодарны всем, кто участвовал в реализации этого проекта. Молодежь и первая команда вместе будут здесь тренироваться, будут соблюдаться традиции. Дети будут смотреть на то, как тренируется молодежка, а она — на первую команду. Одним словом — преемственность. «Динамо» будет базироваться на своем историческом месте, это важно для наших ветеранов. Для них это истинно динамовская территория. В плане истории это важный момент. В Минске такого мультифункционального объекта я не припомню. Все здесь могут найти себе применение», — приводит слова Сушко «РБ Спорт».