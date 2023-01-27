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КХЛ

Сегодня, 12:26

Сушко оставил пост генерального директора минского «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Его место в статусе исполняющего обязанности займет Артем Каркоцкий.

«По семейным обстоятельствам Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора. При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфере маркетинга. Клуб благодарит Сергея Анатольевича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении.

На данный момент «Динамо» с 56 очками занимает восьмое место в Западной конференции.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/23152
ХК Динамо (Минск)
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