Сушко оставил пост генерального директора минского «Динамо»

Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Его место в статусе исполняющего обязанности займет Артем Каркоцкий.

«По семейным обстоятельствам Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора. При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфере маркетинга. Клуб благодарит Сергея Анатольевича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении.

На данный момент «Динамо» с 56 очками занимает восьмое место в Западной конференции.