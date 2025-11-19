Сушко прокомментировал информацию о конфликте Кудашова с легионерами «Динамо»

Сегодня, 10:00
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о возможном конфликте Алексея Кудашова с иностранными игроками бело-голубых.
— Правда ли, что некоторые легионеры не хотели играть за Кудашова?
— Не могу говорить, что там хотели легионеры. Они приехали сюда и подписали контракт, поэтому должны выполнять свою работу.
— Может, присутствовал фактор недопонимания?
— Все легионеры — здравомыслящие люди. Я считаю, что у нас в команде отличные иностранцы. Уил, Пакетт, Комтуа, Классон — все парни настоящие бойцы.
— Что скажете про ситуацию с Комтуа и его травмой? При Кудашове он в последних матчах не играл, но после отставки сразу появился на льду.
— Мы живем слухами какими-то. Только что вы сказали о случае в Казани, которого не было. Все эти эпизоды не имеют под собой никакого основания.