Сегодня, 10:00

Сушко прокомментировал информацию о конфликте Кудашова с легионерами «Динамо»

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о возможном конфликте Алексея Кудашова с иностранными игроками бело-голубых.

— Правда ли, что некоторые легионеры не хотели играть за Кудашова?

— Не могу говорить, что там хотели легионеры. Они приехали сюда и подписали контракт, поэтому должны выполнять свою работу.

— Может, присутствовал фактор недопонимания?

— Все легионеры — здравомыслящие люди. Я считаю, что у нас в команде отличные иностранцы. Уил, Пакетт, Комтуа, Классон — все парни настоящие бойцы.

— Что скажете про ситуацию с Комтуа и его травмой? При Кудашове он в последних матчах не играл, но после отставки сразу появился на льду.

— Мы живем слухами какими-то. Только что вы сказали о случае в Казани, которого не было. Все эти эпизоды не имеют под собой никакого основания.

Бывший главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Кудашова уволили, так как команде нужна была встряска». Гендиректор «Динамо» Сушко — о самой громкой отставке сезона

ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
