Свечников будет получать в «Торпедо» 30 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Свечников в ближайшее время расторгнет контракт с «Ак Барсом», после чего продолжит карьеру в «Торпедо».

По нашей информации, зарплата Свечникова в нижегородском клубе составит 30 миллионов рублей в год.

Евгений Свечников вернулся в «Ак Барс» летом 2023 года после завершения срока контракта с «Сан-Хосе» в НХЛ.

В сезоне-2023/24 27-летний россиянин провел за казанцев 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (8+5) очков. В плей-офф у форварда 1 гол в 2 играх.