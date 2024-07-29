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Сегодня, 09:21

Свечников будет получать в «Торпедо» 30 миллионов рублей в год

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Свечников.
Фото ХК «Ак Барс»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Свечников в ближайшее время расторгнет контракт с «Ак Барсом», после чего продолжит карьеру в «Торпедо».

По нашей информации, зарплата Свечникова в нижегородском клубе составит 30 миллионов рублей в год.

Евгений Свечников вернулся в «Ак Барс» летом 2023 года после завершения срока контракта с «Сан-Хосе» в НХЛ.

В сезоне-2023/24 27-летний россиянин провел за казанцев 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (8+5) очков. В плей-офф у форварда 1 гол в 2 играх.

Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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