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Сегодня, 18:37

Светлаков поделился мнением о смягчении лимита на легионеров в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал, что думает о смягчении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Думаю, что это нормальное количество иностранных хоккеистов. В лиге появится здоровая конкуренция, на лед будут выходить самые сильные игроки.

— Кто стал для тебя самым запоминающимся легионером в ЦСКА?

— Стефан Да Коста, Ларс Юханссон и Адам Рейдеборн.

— Стефан лучше всех из перечисленных разговаривал по-русски ?

— Ларс и Адам тоже многое понимали, особенно нецензурную лексику (смеется), — цитирует Светлакова Metaratings.ru.

В феврале 2024 года большинство клубов лиги поддержали увеличение лимита на легионеров с трех до пяти человек.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-traktora-svetlakov-polozhitelno-ocenil-smyagchenie-limita-na-legionerov-v-kkhl-372177/
Андрей Светлаков
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