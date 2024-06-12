Светлаков поделился мнением о смягчении лимита на легионеров в КХЛ

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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал, что думает о смягчении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
— Думаю, что это нормальное количество иностранных хоккеистов. В лиге появится здоровая конкуренция, на лед будут выходить самые сильные игроки.
— Кто стал для тебя самым запоминающимся легионером в ЦСКА?
— Стефан Да Коста, Ларс Юханссон и Адам Рейдеборн.
— Стефан лучше всех из перечисленных разговаривал по-русски ?
— Ларс и Адам тоже многое понимали, особенно нецензурную лексику (смеется), — цитирует Светлакова Metaratings.ru.
В феврале 2024 года большинство клубов лиги поддержали увеличение лимита на легионеров с трех до пяти человек.