Светлаков поделился ожиданиями от игры за «Трактор»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков поделился мнением о том, чего ждет от игры в новой команде.

— Тебя презентовали первым новичком команды. Это тоже приятно?

— Да, конечно. Получил только положительные эмоции.

— Какое время ты даешь себе на адаптацию в Челябинске?

— Никто не даст нам долго раскачиваться, так что нужно хорошо подготовиться к новому сезону и показать результат.

— Трехлетний контракт с Челябинском не будет тебя расслаблять?

— Да как тут расслабиться? Я думаю, что это оптимальный срок для достижения поставленных задач, — цитирует Светлакова Metaratings.ru.

7 мая Светлаков перешел в «Трактор» и подписал с «черно-белыми» соглашение до конца сезона-2026/27.