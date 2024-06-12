Светлаков поделился ожиданиями от игры за «Трактор»

Сегодня, 19:48
Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков поделился мнением о том, чего ждет от игры в новой команде.
— Тебя презентовали первым новичком команды. Это тоже приятно?
— Да, конечно. Получил только положительные эмоции.
— Какое время ты даешь себе на адаптацию в Челябинске?
— Никто не даст нам долго раскачиваться, так что нужно хорошо подготовиться к новому сезону и показать результат.
— Трехлетний контракт с Челябинском не будет тебя расслаблять?
— Да как тут расслабиться? Я думаю, что это оптимальный срок для достижения поставленных задач, — цитирует Светлакова Metaratings.ru.
7 мая Светлаков перешел в «Трактор» и подписал с «черно-белыми» соглашение до конца сезона-2026/27.