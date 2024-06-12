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Сегодня, 21:50

Светлаков: «Все знают, как Квартальнов мог кричать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о работе под руководством тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.

«Дмитрий Вячеславович — очень требовательный тренер, при нём мы всегда отрабатывали от и до. Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей. Если Квартальнов видел, что ты все делаешь по-честному и хорошо отрабатываешь, то никогда не ограничивал игровым временем. Дисциплина под его руководством очень помогала.

Это было очень давно, но Дмитрий Вячеславович всегда славился своими яркими высказываниями. Он что угодно мог сказать. Не будем говорить о том, как Квартальнов мог кричать. Думаю, об этом и так все знают», — цитирует Светлакова Metaratings.

Квартальнов возглавлял армейцев с 2014 по 2017 годы. Светлаков выступал за команду с 2016 по 2024 годы.

 

 

Источник: Metaratings
Андрей Светлаков
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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