Светлаков — о победе в Кубке Гагарина: «Пока не осознаешь, что закончили сезон на такой прекрасной ноте»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал ход седьмого финального матча Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2).

«Пришлось отыгрываться, но второй период хорошо сыграли. Хорошо, что забили в начале — переломили, а то шайба не заходила. Дальше уже были рабочие голы. Серия очень тяжелая, соперник очень хорошо сыграл. Каждая игра — кость в кость. Трехкратное чемпионство? Прикольные эмоции. Эйфория. Пока не осознаешь, что закончили сезон на такой прекрасной ноте», — цитирует Светлакова Metaratings.ru.

29 апреля «Ак Барс» проиграл седьмой финальный матч Кубка Гагарина ЦСКА (2:3). Московский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и стал чемпионом.