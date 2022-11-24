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24 ноября, 19:05

Светлов: «Хочется, чтобы «Сочи» играл первым номером, а не вторым»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов, сменивший Андрея Назарова, в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в игре команды после своего прихода.

— Какие положительные изменения в игровом рисунке «Сочи» отметите с момента вашего назначения?

— Каждый тренер придерживается собственного видения игры. После смены тренера меняется понимание хоккея. Мы корректируем некоторые моменты, делаем выводы. Стараемся подвести игроков к системе, которая мне нравится. Подбираем соответствующие упражнения, в том числе больше игровых, которые нужны во время матчей. Постепенно улучшаем игру, ищем оптимальный состав. Доверяем молодым ребятам. Команда прибавляет, растет — мне это нравится. Прогресс есть. Мы не стоим на месте.

— А какая ваша система игры?

— Системы бывают разные. Мы смотрим на игроков, которые собраны в команде. На их уровень и навыки. От этого подбираем правильную систему. Мне хочется, чтобы мы играли первым номером, а не вторым. Конечно, мы должны уметь и обороняться, и атаковать, но считаю, что молодым ребятам больше подходит раскрепощенный и активный хоккей. Стараемся искать победы не в обороне, а в атаке.

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Сергей Светлов
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