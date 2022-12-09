Светлов объяснил, почему «Сочи» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Были моменты, чтобы забить, но реализовать их мы не смогли. Не все работали на оборону до конца. Соперник превосходил нас в движении, заставлял общаться. Мы ошибались больше, чем хотелось. За это получали голы. 2:6 — счет большой. Но работаем дальше. У нас целая плеяда молодых игроков, много молодых защитников без опыта игры в КХЛ. Четыре игры через день — видел, что в команде были уставшие. Плохую оценку вратарям не хочу давать, ребята боролись, как могли. Дебют Мачулина? Впечатление оставил неплохое, но посмотрим дальше — место в составе не забронировано. Мотивация у «Сочи» сейчас одна — после травм лидеров, после вирусов — работать на завтрашний день, не сдаваться и радовать болельщиков игрой. Мы играем в хоккей, мы любим хоккей!» — цитирует пресс-служба лиги Светлова.

«Витязь» набрал 44 очка в 40 матчах и занимает седьмое место на «Западе». «Сочи» находится на 11-й строчке с 16 очками в 38 играх.