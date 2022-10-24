Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи»

Как стало известно «СЭ», Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи». В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года, он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.

Входившие в его штаб Андрей Зюзин и Николай Пронин также остаются в «Сочи», но не будут присутствовать на скамейке во время игр. Зюзин станет тренером по развитию, Пронин сосредоточиться на работе тренера по физической подготовке.