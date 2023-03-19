Сергей Светлов: «За два последних сезона я не вижу у «Динамо» движения вверх»

Бывший главный тренер «Сочи», олимпийский чемпион, чемпион СССР в составе московского «Динамо» Сергей Светлов высказался о работе главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

— Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился, — сказал Светлов. — Я недоволен! Одно дело — регулярный чемпионат и совсем другое — плей-офф. Считаю, что «Динамо» было обязано проходить «Торпедо», как бы нижегородцев не хвалили за атакующую комбинационную игру. Динамовцы к концу серии сдали, особенно это бросалось в глаза в третьих периодах и овертаймах. За два последних сезона я не увидел у команды движения вверх. В прошлом году с трудом прошли «Северсталь», а потом в одни ворота проиграли ЦСКА. В этом вылетели в первом круге, не справились с соперником, который по составу и опыту уступал.

В понедельник состоится совет директоров «Динамо», на котором определится будущее главного тренера Алексея Кудашова в клубе.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло пятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф москвичи уступили нижегородскому «Торпедо» со счетом 3-4 в серии.