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Сегодня, 15:28

Свитов рассказал о лучших качествах Зарипова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Авангарда» Александр Свитов высказался о Данисе Зарипове, который провел прощальный матч в карьере, и выделил лучшие качества хоккеиста.

«Феномен Даниса в том, что вы ведь и сами видели, какая у них связка получилась с Сергеем Мозакиным во втором периоде. Когда был пас на дальнюю штангу, и как они друг друга чувствовали. Это человек-лидер, человек-гол, человек-пас. Лидер в раздевалке, на льду, везде. С таким человеком всегда приятно общаться и хочется играть, с ним спокойно можно пойти не только в разведку, а и в бой! У него идеальная карьера? Думаю, никогда нет предела, всегда хочешь побеждать. Ты же не просто так приходишь отбыть номер. Выходишь, играешь и всегда стараешься играть только на победу. Конечно, это феноменально, что у Даниса так много наград и различных кубков. Молодец! Многие из младшего поколения выросли на его достижениях, на его игре», — приводит слова Свитова Metaratings.ru.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/svitov-zaripov-eto-chelovek-lider-chelovek-gol-chelovek-pas-s-nim-mozhno-i-v-razvedku-i-v-boi-272973/
Александр Свитов
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
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