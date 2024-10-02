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Сегодня, 16:00

Сын Алексея Кудашова Артем рассказал о работе под руководством отца

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Сын главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова Артем рассказал, что работа под руководством отца накладывает дополнительную ответственность.

1 октября «Динамо» уступило дома ЦСКА (3:4 б) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ. Кудашов-младший набрал первое очко в лиге, отметившись голевой передачей.

«Конечно, это непросто, но никуда от этого не деться. Когда твой отец — главный тренер команды, это накладывает дополнительную ответственность. Я уже к этому привык, но это тяжело», — сказал Артем Кудашов.

19-летний защитник выступает за «Динамо» с 2023 года.

Источник: ТАСС
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов

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