Сын Квартального задержан за драку с директором минского «Динамо»

Сын главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартального Никита был задержан в Минске, сообщает Tochka.by.

По данным источника, у него произошел конфликт с генеральным директором клуба Артемом Каркоцким, позже ситуация переросла в драку. О причинах инцидента не сообщается. Отмечается, что на место прибыли правоохранительные органы, которые задержали Квартального-младшего на 10 суток.

7 октября в минском «Динамо» пройдет совещание, где и обсудят сложившийся конфликт.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» и сборную Белоруссии с 2023 года. В этом сезоне «зубры» набрали 12 очков после 11 игр ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Минский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции.