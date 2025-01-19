Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:52

Сын Василия Кошечкина дебютирует в составе «Локомотива» в матче против «Барыса»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Сын бывшего голкипера сборной России Василия Кошечкина Максим Майоров дебютирует в составе «Локомотива» в матче против «Барыса» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Майоров, как и отец, является уроженцем Тольятти, где он и начинал свою профессиональную карьеру. В системе «Локомотива» вратарь играет с 2022 года. В этом сезоне в составе молодежной команды «Локо» 20-летний Майоров провел 23 матча, в которых одержал 13 побед и отбил 90,5 процентов бросков.

Встреча между «Локомотивом» и «Барысом» состоится 19 января в 15:00 мск

Василий Кошечкин
Максим Майоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
СМИ сообщили о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа после выборов
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя