Сын Василия Кошечкина дебютирует в составе «Локомотива» в матче против «Барыса»

Сын бывшего голкипера сборной России Василия Кошечкина Максим Майоров дебютирует в составе «Локомотива» в матче против «Барыса» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Майоров, как и отец, является уроженцем Тольятти, где он и начинал свою профессиональную карьеру. В системе «Локомотива» вратарь играет с 2022 года. В этом сезоне в составе молодежной команды «Локо» 20-летний Майоров провел 23 матча, в которых одержал 13 побед и отбил 90,5 процентов бросков.

Встреча между «Локомотивом» и «Барысом» состоится 19 января в 15:00 мск