Сыновья спортивного директора «Сибири» подписали новые контракты с клубом, они заработают 40 миллионов рублей за два года

Нападающие «Сибири» Иван и Егор Климовичи подписали новые контракты с клубом до конца сезона-2024/25.

Зарплата 20-летнего Ивана Климовича в нынешнем сезоне составит 10 миллионов рублей в год, в следующем — 15. 18-летний Егор Климович в нынешнем сезоне заработает 5 миллионов рублей в год, в следующем — 10.

Иван и Егор — сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.

В сезоне-2023/24 Иван Климович забросил 4 шайбы в 22 матчах за «Сибирь» в КХЛ, у Егора Климовича 3 (1+2) очка в 16 играх.