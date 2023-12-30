Таблица КХЛ по итогам 2023 года: «Спартак» лидирует в лиге, «Металлург» — первый на Востоке

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 30 декабря состоялись последние матчи 2023 года. В турнирной таблице лиги лидирует «Спартак».

Красно-белые также находятся на первой строчке Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах. Второе место занимает «Локомотив» (63), третье — московское «Динамо» (62). В топ-8 «Запада» также входят СКА (61), «Торпедо» (57), ЦСКА (50), «Северсталь» (47) и минское «Динамо» (42).

В Восточной конференции лидирует «Металлург», набравший 63 очка в 46 матчах. Следом идут «Авангард» (61) и «Салават Юлаев» (57) соответственно. В топ-8 также находятся «Лада» (57), «Трактор» (55), «Автомобилист» (55), «Ак Барс» (52) и «Сибирь» (48).

Первые матчи в 2024 году команды проведут 3 января. Игровой день откроет встреча «Сибирь» — «Адмирал».