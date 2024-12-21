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Сегодня, 20:16

Тамбиев доволен 1 набранным очком в матче против СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

— Тот план на игру, который мы им предложили, старались выполнять. Мы понимали, против кого мы играем, против какой атаки, на каком катке, стадионе. И самоотдача была, и много хороших моментов, в плане блокирования бросков, отсечения, самоотверженности...

Наверное, по-другому у СКА здесь, на их площадке, тяжело вырвать какие-то очки. Мы довольны, что взяли одно. В овертайме было видно, что ребята отдали много сил за 60 минут, отбирали шайбу, много работали... Немножко не хватило концентрации и свежести. И СКА этим воспользовался, — передает слова Тамбиева корреспондент «СЭ».

«Адмирал» (42 очка в 39 играх) находится на 6-й строчке «Востока».

ХК Адмирал
ХК СКА
Леонид Тамбиев
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