Тамбиев извинился перед болельщиками «Адмирала» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпион — во всех компонентах армейцы были сильнее и заслуженно победили. Соперника — с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды.

Готовиться к выезду будем в штатном режиме. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Мы готовимся не к конкретному выезду, а от игры к игре. Верба в списке травмированных. Не могу рассказать, насколько серьезная травма. Надеюсь, что не серьезная. Игры идут через день, травмы есть у всех команд, в том числе и у нас. Это неотъемлемая часть хоккея. Наши травмированные восстанавливаются, доктора их лечат. Мы на это внимания даже не обращаем. Главное — восстановиться и подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией», — приводит официальный сайт КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 14 очками в 16 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против «Сибири» 11 октября.