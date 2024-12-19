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19 декабря, 23:29

Тамбиев — о физической форме «Адмирала»: «Пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени»

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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал физическую форму своих игроков в матче против московского «Динамо» (4:2).

— Как оцените физическую готовность команды? Всё-таки два дня назад вы играли на Дальнем Востоке.

— А сами-то вы как думаете? Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени. Вы это от меня хотели услышать? Мы прошлую игру провели в Хабаровске.

«Адмирал» с 41 очком после 38 игр регулярного чемпионата идет шестым на «Востоке». У дальневосточников прервалась серия из трех побед подряд.

(Федор Носов)

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
Леонид Тамбиев
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