19 декабря, 23:29
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал физическую форму своих игроков в матче против московского «Динамо» (4:2).
— Как оцените физическую готовность команды? Всё-таки два дня назад вы играли на Дальнем Востоке.
— А сами-то вы как думаете? Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени. Вы это от меня хотели услышать? Мы прошлую игру провели в Хабаровске.
«Адмирал» с 41 очком после 38 игр регулярного чемпионата идет шестым на «Востоке». У дальневосточников прервалась серия из трех побед подряд.
(Федор Носов)