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Сегодня, 01:58

Тамбиев: «Адмиралу» тяжело выигрывать в основное время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам тяжело выигрывать в основное время. Хоккеисты бьются, сражаются и выцарапывают эти очки. У нас весь сезон такой — шайба в шайбу. Либор Шулак играет, как сегодня, на протяжении всего сезона. Поэтому он и капитан. Перехваливать его не собираюсь, выигрывает и проигрывает всегда вся команда. Конечно мы не отказались бы еще от креативных и молодых игроков. Но до нас молодые хоккеисты с трудом доезжают. Сейчас в «Торпедо» играет Кирилл Стеклов — изначально он к нам ехал, а приземлился в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород чуть поближе к Москве, чем Владивосток», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Торпедо» с 82 очками занимают 4-е место в Западной коференции. «Адмирал» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/07/509547.html
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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Леонид Тамбиев
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