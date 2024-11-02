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Сегодня, 03:53

Бурлак: «Локомотив» — фаворит матча с «Рубином», но легко не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча между бывшими командами в 14-м туре РПЛ.

«Рубин» — крепкий середняк, который оторвался на пять очков от зоны борьбы за выживание. Понятно, что по составу и по всем показателям за шестёрку им тяжело бороться, и сейчас команда показывает свой максимум.

«Локомотив» же последней игрой доказал, что он в гонке, что может навязывать свою игру. «Локомотив» — фаворит этой встречи, но легко не будет, со всеми сложно играть. Я думаю, что будет ничья 1:1 или победа «Локомотива» 2:1. Не думаю, что будет забито много голов», — цитирует Metaratings.ru Бурлака.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

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