Тарасова поддержала инициативу награждать российских тренеров медалью имени отца

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на инициативу Министерства спорта РФ награждать специалистов медалью имени отца, Анатолия Тарасова.
«Конечно, я очень рада, что будут награждать медалями, которые будут под папиным именем, потому что папа был выдающимся тренером, такие рождаются раз в 100 лет, это очень большая редкость. Я, как его дочь, уважаю его профессию и помню его слова, с которыми он умирал: «Берегите «Золотую шайбу». И сейчас во главе «Золотой шайбы» папин внук. Мне хотелось бы, чтобы ей помогали, любили и уважали тех, кто готов за нее отдать свою жизнь.
Эта медаль будет хорошая, она будет дорогого стоить. Рада, что в стране еще помнят об Анатолии Владимировиче Тарасове, потому что забыть его вообще невозможно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.
Министерство спорта РФ планирует награждать отечественных тренеров и спортсменов, отличившихся в развитии и популяризации хоккея, медалями имени Анатолия Тарасова. Медали будут получать тренеры, которые имеют стаж работы в сфере спорта не менее 20 лет.