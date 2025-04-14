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14 апреля, 17:05

Тарасова не собирается посещать матч между Россией и США: «После папы не хожу на хоккей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» рассказала, собирается ли посетить матч между сборными России и США по хоккею.

«Таких матчей было очень много. Еще мой отец это предлагал и настаивал на этом. Это не первый и не последний матч. Мы всегда играли с американцами. Приятно, что такая игра состоится. Посещу ли я матч в Санкт-Петербурге? Не собираюсь — не хожу на хоккей. После папы [Анатолия Тарасова] не хожу на хоккей. Мне неинтересно. Хоккеем сейчас не интересуюсь, но буду рада, если наши победят», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об обсуждении проведения матчей сборных России и США из игроков КХЛ и НХЛ в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

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Хоккей
КХЛ
НХЛ
Татьяна Тарасова
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