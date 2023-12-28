Тардиф не согласился с Ротенбергом, назвавшим отношения между ИИХФ и ФХР дружескими

Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, который заявил, что между организациями сохраняются дружеские отношения.

«Со времен дела Федотова все по-другому. Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет ИИХФ, согласиться уважать понятие контракта, уважать международные трансферные правила ИИХФ и никогда не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарной комиссией, как это делают другие федерации», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера ЦСКА Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА.

ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.