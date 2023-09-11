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Сегодня, 11:20

Тардиф объяснил, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ», когда станет известно о новых санкциях по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено. Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

После этого 26-летний хоккеист пропустил два матча подряд, а затем принял участие в игре против «Нефтехимика» (5:1).

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Помимо дисквалификации Федотова, ИИХФ также запретил ЦСКА проводить международные трансферы на один сезон.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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