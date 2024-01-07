Тардиф отреагировал на ситуацию с апелляцией ФХР на свой штраф к ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф не стал комментировать ситуацию с апелляцией Федерации хоккея России (ФХР) на штраф, наложенный за участие голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что Федотов продолжает играть», — приводит слова Тардифа ТАСС.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.