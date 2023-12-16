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Сегодня, 20:27

Тардиф ответил на вопрос о возможном лишении членства ФХР в ИИХФ из-за ситуации с Федотовым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последствиях для ФХР после заявления независимого дисциплинарного совета ИИХФ, отклонившего апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова на решение о санкциях.

— Может ли ИИХФ приостановить членство ФХР из-за ситуации с Федотовым?

— Это зависит от того, что Федотов, ЦСКА и ФХР будут делать дальше после этого решения.

— То есть в худшем случае приостановка членства возможна?

— Без комментариев.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
ФХР
3
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