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Сегодня, 11:20

Тардиф заявил, что IIHF не получала официальную информацию по поводу решения КХЛ

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не имеет на данный момент официальной информации о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой от нее и Федерации хоккея России (ФХР).

«На данный момент у нас нет официальной информации по этому поводу. Нашим членом является ФХР», — приводит ТАСС слова Тардифа.

КХЛ 9 июля направила письмо в ФХР с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований. Позже в Федерации хоккея России заявили, что рассмотрят это предложение.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
Люк Тардиф
ФХР
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