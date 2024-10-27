Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:40

Тарасова: «Памятник моему отцу в Омске — дань памяти великому тренеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что в Омске установят памятник ее отцу, заслуженному тренеру СССР по хоккею Анатолию Тарасову.

«Очень хорошая новость, я благодарна Омску за эту инициативу с памятником, это дань памяти. Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте, а великих нужно помнить всегда. Таких тренеров, как Анатолий Тарасов, не хватает сейчас в нашем спорте. Если получится, конечно, я хотела бы поучаствовать в церемонии открытия памятника моему папе», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Администрация Омска сообщила, что в городе установят памятник Анатолию Тарасову. Он будет находиться на площадке перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина. Работы планируют завершить до конца 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Тарасов
Татьяна Тарасова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
«Я уже немного помог ему раньше». Василевский против Овечкина, Гретцки переживает за Александра
Канадец привез буллит в овертайме, а спустя две минуты добил чемпиона. Что произошло в матче «Авангард» - «Металлург»
Санду назвала причину введения санкций против России
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя