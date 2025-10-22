Видео
22 октября, 20:05

Техник сборной России Рогатин: «В советские времена привезенные из-за границы компьютеры продавали по 25 тысяч рублей»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Технический специалист сборной России по хоккею Константин Рогатин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как спортивные команды возили контрабанду за рубеж.

— Поскольку вы не работали в сборной, за границу со «Спартаком» ездили не часто?

— Первый раз в Канаду я выехал в 1979 году — со второй сборной СССР. Ездили на Кубок европейских чемпионов.

— Как возили из-за границы товары народного потребления?

— Сейчас уже, наверное, можно рассказать?.. Зарплата у меня была 140 рублей. Иногда были премии, но редко и совсем небольшие. Основные доходы были с выездов. Для этого нужно было везти доллары, которые в Союзе было не так-то легко достать и тем более провезти через границу. Или везешь туда что-то и там продаешь. Икру, водку, кроличью шапку, самовары, значки, вымпелы, много чего можно было продать. Это был целый бизнес. Значок шел по доллару. Особенно ценились с Олимпиады-80. Дома мы их покупали по три копейки.

Расписной самовар — 100 долларов. Икру надо было умудриться протащить через таможню, так как можно было провозить только три баночки. Умудрялись прятать где только можно. Если купил магнитофон, в СССР его можно было продать за 1000 рублей. Тогда ты уже был в порядке. А когда появились первые компьютеры, пошел уже большой бизнес. Если «Волга» стоила 9000 рублей, «Жигули» — 6000, то компьютеры продавали за 25 тысяч! А если ты вывозишь валюту, то за это полагалась уголовная статья. Большой скандал был с рижским «Динамо». Но там кто-то из своих стуканул. Везли баул с клюшками и в обмотке были завернуты доллары.

— Но в «Спартаке» никто не попадался?

— У нас было все нормально! — сказал Рогатин «СЭ».

Константин Рогатин.«На ЧМ-2000 в раздевалку России зашел бандитского вида человек с чемоданом денег». Интервью легендарного техника сборной

