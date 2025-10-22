Техник сборной России Рогатин: «Ротенберг — как Жириновский. То, что говорит, сбывается через два-три года»

Технический специалист сборной России по хоккею Константин Рогатин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с Романом Ротенбергом и увольнении из СКА.

— Вспомните, как вы начали работу с ним.

— После «Айлендерс» я работал в ЦСКА, затем в «Витязе». В 2014 году Быков с Захаркиным перешли в СКА. Там Роман постепенно подключался к управлению командой. С приходом Знарка они уже управляли вдвоем. Удивительно, что они это делали вместе, ведь оба авторитарные руководители, но их тандем помог выиграть СКА второй Кубок Гагарина и Олимпиаду.

— Удивились, когда Роман Борисович стал тренером?

— Нисколько. Он долго изучал весь процесс и был к этому готов. Он хороший тренер, постепенно рос, набирался опыта. В первый год мы выиграли регулярный чемпионат, во второй — стали вторыми. И оба раза уступали в финале конференции ЦСКА.

— Что случилось в прошлом сезоне? Почему команда заняла только 7-е место в Западной конференции?

— Вокруг команды творилось что-то непонятное. Как оказалось позже, часть людей из тренерского штаба и персонала остались работать, а часть — убрали.

— В СМИ пишут, что тренер Евгений Кетов связан с председателем совета директоров клуба Виталием Маркеловым и их дети играют в одной команде 2016 года рождения.

— Вышло, что оставшиеся люди во главу угла поставили не командный результат, а интриги. Получается, что Женя решал, кто останется работать в команде, а кого уволят. И не по профессиональным качествам, а по личному усмотрению. Почему убрали меня, доктора Егора Козлова, еще ряд людей? Полагаю, новому руководству, пришедшему на смену, неправильно доносилась информация о том, что происходит в команде.

— Получается, Ротенберг был обречен?

— Думаю, как раз на четвертый сезон, если не вот эти все события, мы бы выиграли. В команде ожидалось усиление. Говорили о сильном иностранном вратаре, Радулове, еще ряде игроков. И Роман как раз набрался опыта. Никитин в «Локомотиве» шел к победе четыре года. И Ротенберг тоже смог бы выиграть. У него есть уникальное качество: он говорит многие вещи, которые никто не понимает, но через два-три года они сбываются. Это как Жириновский, чьи высказывания вызывали недоумение, но спустя годы оказалось, что он был чуть ли не пророком.

— За что вас уволили из СКА?

— Причины никто не объяснил. Но вышло, на мой взгляд, не очень красиво. Я провел в хоккее 46 сезонов, 11 лет в СКА. Могли бы вызвать, сказать причину, что нашли более молодого специалиста, поблагодарить за работу, выплатить компенсацию, так как у меня действовал контракт. Но ничего этого сделано не было. Вызвали к офису и на улице отдали трудовую книжку. Хорошо, что выдали хотя бы зарплату за два месяца. Того же Ларионова я знаю 50 лет, еще с «Химика»! Но он просто не пошел на контакт и никак не повлиял на ситуацию.

— Следите за результатами СКА сейчас?

— Слежу за многими командами. Но, считаю, тот клуб, что есть сейчас, уже не СКА, — сказал Рогатин «СЭ».