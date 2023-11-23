Текслер рассказал, что доволен хоккеем, который показывает «Трактор» в КХЛ

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер заявил, что главный тренер клуба Алексей Заварухин смог взбодрить команду, которая сейчас показывает атакующий хоккей.

«Мы с Алексеем Борисовичем Заварухиным встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом. В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты», — приводит слова Текслера ТАСС.

«Трактор» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 40 очков в 33 матчах.