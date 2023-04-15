Казанский: «В финале Кубка Гагарина с точки зрения тренерского опыта отдал бы предпочтение «Ак Барсу»

Телекомментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой сыграют «Ак Барс» и ЦСКА.

«С точки зрения опыта и ведения финальных матчей, преимущество будет за «Ак Барсом», — цитирует Metaratings.ru Казанского. — Зинэтула Билялетдинов — это тот человек, который уже много раз выигрывал Кубок Гагарина, он знает сложности, с которыми может встретиться в финальной серии. Сергей Федоров с трофеем, но он в этом плане новичок, это вторая серия для него. Поэтому, с точки зрения тренерского опыта, я бы отдал предпочтение команде Билялетдинова. С точки зрения игры, здесь кажется, что цельный состав у ЦСКА. Я буду болеть за семь матчей в серии. Обе команды по-разному провели регулярный сезон и ярко выступили в плей-офф. Хочется, чтобы в финальная серия была очень длинная, и мы увидели долгий хоккей. Важным моментом финала будет то, что лидеры у обеих команд в порядке. Это ожидаемо, что эти команды в финале, я и мои коллеги по «Скользкому льду» единогласно голосовали за то, что финальная пара будет такая».

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.