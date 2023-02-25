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Сегодня, 01:44

Терехов: «С самого детства смотрел по телевизору, как Зарипов кубки поднимал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов после поражения от «Металлурга» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ рассказал, что Данис Зарипов был его кумиром.

— Конечно, Зарипов кумир, — цитирует Metaratings.ru Терехова. — С самого детства смотрел по телевизору, как он кубки поднимал. А здесь в одной раздевалке хоть и немного, но побыл с ним. И попасть на такой матч с ним это очень приятно, хоть и плохо закончилось.

— Какие советы давал?

— Разговаривали с ним, не буду рассказывать.

— Но все-таки?

— Выполнять установку тренера, поменьше ошибок. Но в остальном между нами останется. Ещё? Если идешь в обводку, то должен быть уверен в себе. И должен нести ответственность за свои действия.

Данис Зарипов. Зарипов — все. Почему легендарный игрок закончил с хоккеем посреди сезона?
Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-ak-barsa-terekhov-zaripov-kumir-s-samogo-detstva-smotrel-po-televizoru-kak-on-kubki-podnimal-230636/
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
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