Терещенко назвал заслуженной победу «Металлурга» в Кубке Гагарина

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финальной серии (4-0) Кубка Гагарина.

«Хорошая игра была, равная. Последнее удаление решило исход матча. «Магнитка» заслуженно выиграла. Я их поздравляю, ребята молодцы!» — сказал Терещенко «СЭ».

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс». «Локомотив» во второй раз в своей истории играл в финале и снова проиграл.

(Софья Грецкая)