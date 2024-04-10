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Сегодня, 18:52

Терещенко оценил возможный переход Радулова в один из московских клубов

Виктория Кравченко
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Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Ак Барса» Александра Радулова в один из московских клубов.

«Радулов впишется в игру любой московской команды. Он большой мастер, поэтому не сомневаюсь в том, что он может принести пользу всем столичным клубам. Каждый игрок, неважно какого возраста, должен уметь переключаться на требования, которые предъявляются в той или иной команде. У Радулова с таким проблем точно не будет», — цитирует Терещенко Legalbet.

Контракт Радулова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года. В этом сезоне он провел за казанцев 62 матча, набрав 44 (17+27).

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-radulov-vpishetsya-v-igru-lyuboj-moskovskoj/
Александр Радулов
Алексей Терещенко
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