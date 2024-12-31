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Сегодня, 15:10

Терещенко отметил три клуба, усилившихся перед дедлайном в КХЛ

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко перечислил наиболее интересные переходы, состоявшиеся перед дедлайном в КХЛ.

«На мой взгляд, перед дедлайном точечно усилился «Локомотив». Ярославцы подписали Рихарда Паника. Кроме того, у них теперь появился Богдан Киселевич. Еще мне понравилось, как дозаявочный период закончил магнитогорский «Металлург», который сумел подписать Борну Рендулича, Троя Джозефса и Никиту Камалова. Также московское «Динамо» заключило контракты с Александром Бурмистровым и Диланом Сикьюрой. Будем наблюдать за этими коллективами», — сказал Терещенко «РБ Спорт».

Дедлайн на переходы в КХЛ наступил в полночь с 27 на 28 декабря. После этого клубы лиги до 1 июня не могут осуществлять переходы игроков.

Источник: «РБ Спорт»
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