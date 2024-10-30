Терещенко: «Пока ЦСКА справляется с потерей лидеров»

Обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко поделился мнением об игре ЦСКА в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

— ЦСКА сильно изменился. Ушел тренер, ушли лидеры, сменился костяк, — приводит Metaratings.ru слова Терещенко. — Сейчас армейцы только притираются друг к другу. Но всему нужно время. Коллектив формируется долго, не за один-два месяца. Конечно, многое зависит от тренерского штаба.

— Пока ЦСКА справляется с потерей лидеров?

— Пока да. Но в команду пришли новые ребята, которые хотят становиться лучше и сильнее.

После завершения прошлого сезона из ЦСКА ушли вратари Иван Федотов и Александр Шарыченков, защитники Даррен Диц, Ярослав Дыбленко и Марсель Ибрагимов, нападающие Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Андрей Светлаков и Антон Слепышев.

В этом регулярном чемпионате ЦСКА сыграл 21 матч, одержал 10 побед и потерпел 11 поражений. Армейцы с 27 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.