Терещенко положительно оценил качество хоккея, которое показывают ЦСКА и «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над казанским клубом в четвертном матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1).

Армейцы ведут в финальной серии со счетом 3-1.

«Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов. Думаю, что серия вернется все же в Москву. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей все-таки. Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре», — сказал Терещенко «СЭ».

Пятая игра состоится в Казани во вторник, в случае победы ЦСКА станет обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд.