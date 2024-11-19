Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:31

Терещенко — о возможной смене тренера «Авангарда»: «Надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мыслями о кандидатуре американца Тодда Рирдена на пост главного тренера омской команды.

«Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Он эту команду не набирал. Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой. Тренера надо оставить до конца сезона», — цитирует Терещенко Legalbet.

14 ноября «СЭ» стало известно, что назначение 53-летнего Рирдена в «Авангард» находится под вопросом из-за семейных обстоятельств специалиста.

После 25 матчей в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ «Авангард» занимает 10-е место в Восточной конференции.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкин второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
В Союзе пенсионеров назвали справедливым размер пенсии в 40% от средней зарплаты
Лукашенко лишил званий более 20 экс-военнослужащих и силовиков
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Сегодня
Вчера
Неделя