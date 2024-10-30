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Сегодня, 15:36

Терещенко призвал болельщиков «Динамо» понять переход Миронова в «Спартак»

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Бывший капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал переход защитника Андрея Миронова в «Спартак».

«Миронов достаточно много играет. Понятно, что он перешел в стан принципиального соперника из «Динамо», но это жизнь. Я понимаю болельщиков, но они тоже должны понять Андрея. У него есть семья, ребенок. Так что к его переходу надо нормально относиться», — приводит Metaratings.ru слова Терещенко.

Миронов является воспитанником московского «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб. В составе бело-голубых хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.

1 мая 2024 года Миронов перешел в «Спартак». Контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан на два сезона до 31 мая 2026 года. В составе красно-белых защитник сыграл 20 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+5».

Источник: metaratings.ru
Алексей Терещенко
Андрей Миронов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)

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