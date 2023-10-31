Терещенко прокомментировал назначение Мозякина тренером «Металлурга»

Бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о назначении экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина на пост помощника главного тренера магнитогорского клуба.

«Почему нет? Конечно, справится! Он большой игрок, мастер, прошел большую школу. Играл под руководством Виктора Васильевича Тихонова и других тренеров, в том числе современных. Я думаю, что у него должно все получиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терещенко.

По его мнению, приход Мозякина на скамейку поможет магнитогорской команде взбодриться.

«Конечно, поможет. Еще раз повторю — он большой мастер по реализации моментов, игре в большинстве и так далее. Конечно, это усиление для тренерского штаба Разина в «Металлурге», — добавил Терещенко.

31 октября стало известно, что Мозякин назначен новым помощником главного тренера «Магнитки» Андрея Разина. 42-летний Мозякин в июле 2021 года завершил карьеру игрока, а через год стал директором по развитию детского хоккея в «Металлурге».